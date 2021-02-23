Перес показал свой первый шлем в «Ред Булл»

Новобранец «Ред Булл» Серхио Перес показал свой новый шлем, который станет его первым в австрийской команде. В коротком видео, размещённом на странице «Ред Булл» в «Твиттере», он подробно описал дизайн шлема.

«Привет всем! Рад наконец представить свой новый шлем, первый в „Ред Булл“. Я очень долго ждал этого момента. Шлем — что-то особенно важное. Вот и он. Действительно надеюсь, что вам понравится. Как вы знаете, жёлтый всегда был моим цветом, но в прошлом вынужден был пользоваться розовым шлемом. Теперь рад вернуться к жёлтому цвету. На верхней части шлема мексиканский флаг. Для меня это было важно как для мексиканца.

На задней части нанесена надпись «никогда не сдавайся». Всегда, когда буду надевать его, буду помнить, что никогда не нужно опускать руки. Надпись «Ред Булл» сбоку. Она выглядит отлично. Мне нравится мой шлем. У меня много шлемов, но этот особенный и станет одним из любимых", — сказал Перес.

Соответствующая запись доступна на странице «Ред Булл» в «Твиттере».