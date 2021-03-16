Марко: уверен, Перес будет хорош с первой же гонки

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил выступления новобранца австрийской команды Серхио Переса на официальных предсезонных тестах Формулы-1. Функционер убеждён, что Перес преувеличивает, когда говорит, что на адаптацию к болиду ему потребуется пять этапов.

«Перес на длинных сериях был быстрее всех. Он уже оправдывает свою репутацию специалиста по шинам. Что касается его слов о необходимости пяти этапов для адаптации, не думаю, что ему потребуется столько времени. Возможно, речь о квалификационном темпе, но уверен, что в гонке он будет хорош уже на первом этапе», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Напомним, Серхио Перес проведёт в «Ред Булл» первый сезон. В минувшем году он защищал цвета «Рейсинг Пойнт».