Марко: уверен, Перес будет хорош с первой же гонки
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил выступления новобранца австрийской команды Серхио Переса на официальных предсезонных тестах Формулы-1. Функционер убеждён, что Перес преувеличивает, когда говорит, что на адаптацию к болиду ему потребуется пять этапов.
«Перес на длинных сериях был быстрее всех. Он уже оправдывает свою репутацию специалиста по шинам. Что касается его слов о необходимости пяти этапов для адаптации, не думаю, что ему потребуется столько времени. Возможно, речь о квалификационном темпе, но уверен, что в гонке он будет хорош уже на первом этапе», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
Напомним, Серхио Перес проведёт в «Ред Булл» первый сезон. В минувшем году он защищал цвета «Рейсинг Пойнт».
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