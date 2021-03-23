«Уильямс» назначил нового технического директора, который работал в «Фольксвагене»

Пресс-служба «Уильямса» объявила о назначении нового технического директора. Эту позицию занял Франсуа-Ксавье Демезон. Он будет нести ответственность за технические операции, дизайн и аэродинамику.

Последние десять лет Демезон работал в «Фольксвагене». Под его руководством был разработан гоночный электромобиль, установивший рекорды в Пайкс Пик и Нюрбургринге. Также Демезон занимался разработкой автомобиля Polo R для WRC. Он выигрывал титулы в WRC.

Примечательно, что гендиректор «Уильямса» Йост Капито ранее также работал в «Фольксвагене». Непосредственным руководителем Демезона будет именно Капито.

В сообщении «Уильямса» утверждается, что очередные назначения помогут вернуть команду на прежний высокий уровень.