«Уильямс» назначил нового технического директора, который работал в «Фольксвагене»
Пресс-служба «Уильямса» объявила о назначении нового технического директора. Эту позицию занял Франсуа-Ксавье Демезон. Он будет нести ответственность за технические операции, дизайн и аэродинамику.
Последние десять лет Демезон работал в «Фольксвагене». Под его руководством был разработан гоночный электромобиль, установивший рекорды в Пайкс Пик и Нюрбургринге. Также Демезон занимался разработкой автомобиля Polo R для WRC. Он выигрывал титулы в WRC.
Примечательно, что гендиректор «Уильямса» Йост Капито ранее также работал в «Фольксвагене». Непосредственным руководителем Демезона будет именно Капито.
В сообщении «Уильямса» утверждается, что очередные назначения помогут вернуть команду на прежний высокий уровень.
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