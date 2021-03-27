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Палмер: Мазепин нарушил джентльменское соглашение, а потом его развернуло

Палмер: Мазепин нарушил джентльменское соглашение, а потом его развернуло
Авто / Формула-1 0
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне обозреватель Джолион Палмер остался недоволен действиями пилота «Хааса» Никиты Мазепина в квалификации Гран-при Бахрейна, когда россиянин в конце прогревочного круга обогнал нескольких соперников.

«Никита Мазепин нарушил джентльменское соглашение, когда ты ждёшь своей очереди и каждый уходит на круг. Он объехал всех чемпионов в финальном повороте, а потом его развернуло, что не позволило чемпионам поехать быстро! Шокирующе. В конце квалификационных сессий все стараются добиться одной и той же цели. Речь идёт о том, чтобы проехать чистый круг, все уважают друг друга. В правилах ничего нет про то, что так нельзя делать, но если каждый ждёт своей очереди, то каждый получает свой шанс и доволен. А Мазепин в своей первой же гонке «перепрыгнул» очередь», — заявил Палмер в интервью BBC.

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