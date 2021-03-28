Ветров: Мазепин совершил детскую ошибку, но точно не расклеится

Первый тренер Сергея Сироткина, автоспортивный менеджер Николай Ветров прокомментировал вылет и сход россиянина Никиты Мазепина на первом круге Гран-при Бахрейна Формулы-1.



«Думаю, Мазепин извлечёт урок из сегодняшней гонки — он совершил детскую ошибку, нажав на газ на бордюре. Как итог: машина потеряла управление. Что касается самой гонки, у Никиты был хороший старт, он даже объехал Мика… Дальше всё могло сложиться гораздо лучше, но досадная ошибка не дала ничего сделать. Мазепин точно не расклеится, он же не первый день в автоспорте. Никита пришёл из Ф-2, а там напряжения не меньше. Надеюсь, дальше всё наладится.



Конечно, мы не ждали чудес. В пятёрку лучших он, скорее всего, не попал бы — рановато ещё. Жаль, что мы не увидели их борьбу с Миком, хотя бы между собой в команде: кто и как едет, как подготовлены машины.



Не могу сказать, что машины у «Хаас» странно себя ведут. Ведь на старте Никита хорошо поехал, но ошибка загубила ему всю гонку. Из неприятного отмечу, что Мик ведь тоже далеко не новичок в автоспорте — он же не из картинга сюда попал. Но то, что немцу не удалось показать хорошего результата — довольно странно. Не знаю, то ли первый этап так сказывается, то ли «Хаас» не удалось удачно подготовить машины. «Феррари», конечно, тоже не блещет. Зато «Мерседес» и «Ред Булл» отлично справились с подготовкой», — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.