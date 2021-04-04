Култхард рассказал, почему фаворитом Рона Денниса был Хаккинен
Бывший пилот «Макларена», вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард рассказал, почему боссы британской команды отдавали статус фаворита его напарнику Мике Хаккинене.
«Всё, что я просил у „Макларена“, предоставить мне одинаковые с Хаккиненом возможности. Это бы значило лишь то, что если бы я был медленнее Мики, мне бы просто пришлось с этим смириться. В конце концов Рон Деннис признал, что он отдавал предпочтение Мике из-за того, что он стоял над ним, когда тот лежал на аппарате жизнеобеспечения и даже не знал, вернётся ли тот когда-то.
В результате между ними возникла некая связь, которая осталась на всю жизнь. Когда Рон признался мне в этом, мои сомнения исчезли", — приводит слова шотландца Racingnews365.
Рекомендуем вам
- 4 апреля 2021
-
18:40
-
17:24
-
16:50
-
15:36
-
14:57
-
13:17
-
12:48
-
11:43
-
10:52
-
01:03
- 3 апреля 2021
-
23:41
-
22:59
-
20:37
-
19:20
-
18:36
-
17:31
-
16:57
-
15:37
-
14:59
-
13:26
-
12:44
-
12:00
-
10:52
-
09:37
-
00:32
- 2 апреля 2021
-
23:45
-
22:57
-
21:59
-
20:34
-
19:43
-
18:40
-
17:40
-
16:01
-
14:47
-
13:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам