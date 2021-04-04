Култхард рассказал, почему фаворитом Рона Денниса был Хаккинен

Бывший пилот «Макларена», вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард рассказал, почему боссы британской команды отдавали статус фаворита его напарнику Мике Хаккинене.

«Всё, что я просил у „Макларена“, предоставить мне одинаковые с Хаккиненом возможности. Это бы значило лишь то, что если бы я был медленнее Мики, мне бы просто пришлось с этим смириться. В конце концов Рон Деннис признал, что он отдавал предпочтение Мике из-за того, что он стоял над ним, когда тот лежал на аппарате жизнеобеспечения и даже не знал, вернётся ли тот когда-то.

В результате между ними возникла некая связь, которая осталась на всю жизнь. Когда Рон признался мне в этом, мои сомнения исчезли", — приводит слова шотландца Racingnews365.