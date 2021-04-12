Мартин Труэкс выиграл гонку NASCAR в Мартинсвиле
Пилот команды Joe Gibbs Racing Мартин Труэкс-младший стал победителем гонки NASCAR, которая проходила в Мартинсвиле. Для Труэкса эта победа стала второй в нынешнем сезоне. Впервые в текущем сезоне кому-либо из победителей этапов удалось выиграть гонку повторно. До этого все семь этапов выиграли разные гонщики.
На протяжении 276 кругов лидировал напарник Труэкса, Дэнни Хэмлин. Но в концовке он не смог удержать лидерство. Более того, Хэмлин пропустил вперёд ещё одного пилота и занял третье итоговое место. Вторым стал Чейз Эллиотт.
При этом Хэмлин продолжает лидировать в общем зачёте, он набрал 379 очков. Второе место занимает Труэкс, который отстаёт от лидера на 76 баллов. Тройку лучших замыкает Джоуи Логано (302).
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