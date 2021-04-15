«Такое больше не повторится». Мазепин уверен, что избежит ошибок Гран-при Бахрейна

Пилот «Хааса» Никита Мазепин убеждён, что вынес все необходимые уроки из Гран-при Бахрейна. По его словам, он больше не допустит ошибки, подобной той, что случилась в Сахире.

«Не могу сказать, что болидом управлять слишком сложно. Я неплохо провёл время с командой во время тестов. Но я бы сказал, что в гонке решил атаковать на 101%. При этом на трассе был сильный ветер, который постоянно менял направление. Это то, чего я не ожидал и к чему не был готов. Получил достаточно жёсткий урок. Но теперь такое больше не повторится», — приводит слова российского спортсмена официальный сайт Формулы-1.

Напомним, в дебютной для себя гонке в Формуле-1 Мазепин допустил ошибку уже на первом круге, в результате чего сошёл с дистанции.