Феттель: это была наша лучшая пятница до сих пор в этом году
Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал ход пятничных тренировок Гран-при Испании Формулы-1. Четырёхкратный чемпион мира стал восьмым в первой практике и показал одиннадцатый результат во второй сессии.
«Думаю, это была наша лучшая пятница до сих пор в этом году: мы с Лэнсом проехали много кругов и серьёзно поработали с прицелом на гонку. Я был сегодня доволен, это была моя возможность попробовать новинки, которые являются шагом вперёд. Трудно точно сказать, где мы окажемся завтра в плотной схватке в середине пелотона, но мы постараемся за ночь найти ещё чуть больше, чтобы выжать несколько дополнительных десятых», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
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