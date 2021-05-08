Цунода засомневался, что у них с Гасли одинаковые машины

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал лишь 16-й результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1, отметив, что его болид ведёт себя совсем не так, как у Пьера Гасли.
«У меня всё время другие отзывы о машине по сравнению с моим напарником — даже когда мы пробуем противоположные вещи. У меня есть некоторые вопросы насчёт того, насколько одинаковы наши машины. Конечно, они одинаковые, но просто характер моей машин слишком отличается. Конечно, может, дело в другом стиле пилотажа. Но я не понимаю, что случилось, почему у меня такие большие проблемы.
Я не атаковал слишком сильно на круге выезда из боксов, всё было нормально. Температура шин была той, что надо. Не знаю… Это не то место, за которое я хочу сражаться. Со скоростью нашей машины должно быть легко проходить во второй сегмент. Но у меня были сложности даже с проходом в Q2», — приводит слова Цуноды Motorsport.
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