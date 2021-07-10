Расселл: Хэмилтон с возрастом становится только лучше, как хорошее вино

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о Льюисе Хэмилтоне.



«Я рад, что Хэмилтон остался в Формуле-1. Он мировая суперзвезда, и он по-прежнему выступает на высочайшем уровне. С возрастом он становится только лучше, как хорошее вино. Макс Ферстаппен и «Ред Булл» очень сильны, но я уверен, что Льюис будет бороться до самого конца. Здорово, что такой пилот остаётся в Формуле-1.



Льюис — один из величайших гонщиков в истории автоспорта, было бы жаль его потерять. Я хочу бороться с лучшими пилотами мира, и, если честно, то сейчас в Формуле-1 собраны очень хорошие спортсмены, заслуживающие там место.



Я ни на кого не давлю по поводу возможного перехода в «Мерседес», потому что хочу говорить о себе на трассе. «Мерседес» хорошо узнал меня за все эти годы, я постоянно нахожусь в контакте с командой, так было в последние три года. Какое бы решение они не приняли, они знают, когда настанет подходящий момент», — приводит слова Расселла Autosport.