Расселл: Хэмилтон с возрастом становится только лучше, как хорошее вино

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о Льюисе Хэмилтоне.
«Я рад, что Хэмилтон остался в Формуле-1. Он мировая суперзвезда, и он по-прежнему выступает на высочайшем уровне. С возрастом он становится только лучше, как хорошее вино. Макс Ферстаппен и «Ред Булл» очень сильны, но я уверен, что Льюис будет бороться до самого конца. Здорово, что такой пилот остаётся в Формуле-1.
Льюис — один из величайших гонщиков в истории автоспорта, было бы жаль его потерять. Я хочу бороться с лучшими пилотами мира, и, если честно, то сейчас в Формуле-1 собраны очень хорошие спортсмены, заслуживающие там место.
Я ни на кого не давлю по поводу возможного перехода в «Мерседес», потому что хочу говорить о себе на трассе. «Мерседес» хорошо узнал меня за все эти годы, я постоянно нахожусь в контакте с командой, так было в последние три года. Какое бы решение они не приняли, они знают, когда настанет подходящий момент», — приводит слова Расселла Autosport.
- 10 июля 2021
-
22:02
-
21:00
-
19:49
-
18:50
-
17:35
-
16:47
-
15:55
-
14:28
-
13:29
-
11:58
-
10:51
-
09:45
-
00:50
- 9 июля 2021
-
23:50
-
21:36
-
20:42
-
19:50
-
19:12
-
18:02
-
17:04
-
16:53
-
15:54
-
13:54
-
12:47
-
11:41
-
10:42
-
09:21
-
00:33
- 8 июля 2021
-
23:37
-
20:53
-
20:04
-
19:13
-
18:11
-
16:46
-
15:51