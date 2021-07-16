Цунода — о 16-м месте: чёртовы весы всё испортили!

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Великобритании. По словам японца, на его вторую попытку повлиял заезд на взвешивание в боксы ФИА, из-за чего у Юки оказалось меньше времени на попытку, чем планировалось.
«Чёртовы весы все испортили. В конце тайминг был очень плотным, я не смог провести нормальный круг для охлаждения колёс. Кроме того, в последних поворотах много машин ждало своей очереди, я потерял три десятые уже на главной прямой. Я почти отыграл их в ходе круга, но потеря на первом секторе оказалась слишком большой. И я не смог как следует охладить шины. Просто досадно.
Но я бы сказал, что начал ощущать уверенность. Такое ощущение, что вот теперь я могу начать, но первый сегмент уже завершён. Всё испортили весы и трафик в последнем повороте», — приводит слова японского гонщика Motorsport Week.
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