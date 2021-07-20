Ирвайн считает, что Ферстаппен был не прав в борьбе с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1, вице-чемпион 1999 года Эдди Ирвайн считает, что Макс Ферстаппен действовал неграмотно в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на первом круге Гран-при Великобритании.



«Ферстаппену не требовалось выиграть эту гонку, а Хэмилтону требовалось. Ферстаппен был суперагрессивен, что было здорово наблюдать, но Хэмилтон, вероятно, лучший гонщик в истории, и он снова показал после семи завоёванных титулов, что ещё не „закончился“. Молодой бык против старого. Старый бык показал молодому пример.



Возможно, у Макса слишком большое эго? Он так боролся с Хэмилтоном, словно тот был каким-то неудачником в ходе этого круга. Если ты, вероятно, быстрейший пилот на быстрейшей машине, то всё, что тебе нужно сделать, это финишировать. А он этого не сделал», — написал Ирвайн в своём «инстаграме».