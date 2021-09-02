Экс-напарник Шумахера потроллил Льюиса Хэмилтона фотографией Джеймса Ханта с женщиной

Вице-чемпион Формулы-1 1999 года в составе «Феррари» Эдди Ирвайн, чьим напарником был семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, потроллил другого семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона. Ирвайн сравнил Хэмилтона с чемпионом Формулы-1 1976 года Джеймсом Хантом, выложив его фото с женщиной. В подписи к посту Эдди добавил несколько рыдающих от смеха смайликов.
Посмотреть картинку можно в «инстаграме» Эдди Ирвайна.
Один из болельщиков потроллил самого Ирвайна.
«У Хэмилтона больше подиумов, чем у тебя участий в Гран-при», — написал он в комментариях.
Джеймс Хант стал чемпионом сезона-1976 в упорной борьбе с Ники Лаудой, история противостояния отражена в известной кинокартине «Гонка». Британский пилот ушёл из жизни в результате сердечного приступа в июне 1993 года.
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