Мазепина и ещё двух пилотов вызвали к стюардам Гран-при Италии, Никиту уже оправдали

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин был вызван к стюардам Гран-при Италии за инцидент в первом сегменте квалификации, сообщает официальный сайт ФИА.



Мазепин оказался под расследованием стюардов из-за блокировки польского гонщика «Альфа Ромео» Роберта Кубицы.

Судьи, рассмотрев обстоятельства инцидента, приняли решение не наказывать россиянина — согласно видеозаписям и показателям телеметрии, Никита не блокировал соперника.

Кроме того, сразу два гонщика были вызваны к судьям из-за инцидентов на пит-лейне: пилот «Альпин» Эстебан Окон и гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Обоих пилотов опасным образом выпустили на трассу во втором сегменте квалификации во время хаоса на пит-лейне, вызванного тем, что все пилоты приняли решение выезжать на трассу практически одновременно.



Напомним, победу в квалификации одержал Валттери Боттас, он будет стартовать в субботней спринт-квалификации с первой позиции на стартовой решётке.