Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мазепина и ещё двух пилотов вызвали к стюардам Гран-при Италии, Никиту уже оправдали

Мазепина и ещё двух пилотов вызвали к стюардам Гран-при Италии, Никиту уже оправдали
Комментарии

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин был вызван к стюардам Гран-при Италии за инцидент в первом сегменте квалификации, сообщает официальный сайт ФИА.

Мазепин оказался под расследованием стюардов из-за блокировки польского гонщика «Альфа Ромео» Роберта Кубицы.

Судьи, рассмотрев обстоятельства инцидента, приняли решение не наказывать россиянина — согласно видеозаписям и показателям телеметрии, Никита не блокировал соперника.

Кроме того, сразу два гонщика были вызваны к судьям из-за инцидентов на пит-лейне: пилот «Альпин» Эстебан Окон и гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Обоих пилотов опасным образом выпустили на трассу во втором сегменте квалификации во время хаоса на пит-лейне, вызванного тем, что все пилоты приняли решение выезжать на трассу практически одновременно.

Напомним, победу в квалификации одержал Валттери Боттас, он будет стартовать в субботней спринт-квалификации с первой позиции на стартовой решётке.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021