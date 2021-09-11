Риккардо мечтает принести «Макларену» победу на Гран-при Италии

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал третий результат в спринтерской гонке Гран-при Италии. С учётом штрафа Валттери Боттаса Риккардо будет стартовать вторым и мечтает выиграть главную гонку уик-энда.
«Я готов сделать это реальностью. И „Макларен“, и я уже долго не побеждали. Определённо, освежает вернуться так высоко. Мы близки. Да, вероятно, несколько вещей должны сложиться завтра в нашу пользу, но, определённо, мы стремимся принять участие в борьбе, в охоте. Я в огромном предвкушении, хочу попробовать сделать так, чтобы всё получилось. В прошлом году они были здесь вторыми — мы здесь или почти здесь.
Я голоден. Все, кто видели меня вчера после квалификации, думаю, не удивлены таким сегодняшним исходом», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.
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