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Хорнер: шины Хэмилтона выглядели опасно, но Льюис не сразу согласился ехать на пит-стоп

Хорнер: шины Хэмилтона выглядели опасно, но Льюис не сразу согласился ехать на пит-стоп
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после Гран-при Турции прокомментировал пит-стоп гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Также функционер прокомментировал выступление Серхио Переса.

«Сложно комментировать, но, похоже, Льюис не сразу подчинился приказу команды. В какой-то момент показалось, что он собирается ехать до конца. Мы видели, что его шины выглядели опасно, так что пит-стоп был неизбежен.

Важнейшим моментом для нас было решение, когда именно позвать Переса на пит-стоп. Мы могли оставить его на трассе, чтобы он сдерживал Льюиса, но решились отправить Серхио в боксы. Не верили, что его шин хватит до финиша. Перес — молодец, он боролся с Хэмилтоном так же жёстко, как и Ферстаппен», — цитирует GP Fans.

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