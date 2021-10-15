Лоуренс Стролл хочет собрать £ 250 млн на новую базу «Астон Мартина» с помощью облигаций

Владелец команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренс Стролл хочет собрать £ 250 млн на строительство новой базы команды с помощью облигаций. Облигации будут иметь годовую процентную ставку 7%, выплачиваемую раз в полгода. Планируется, что облигации будут погашены по номинальной стоимости в ноябре 2026 года.



Ранее стало известно, что новая база «Астон Мартина» будет состоять из трёх блоков. В первом блоке разместятся службы проектирования, производства и маркетинга. Второй блок будет представлять собой аэродинамическую трубу для испытаний, в третьем появится множество производственных помещений, включая логистический узел и комнаты для персонала.



Новых заводов такого масштаба не строили в Формуле-1 на протяжении 17 лет. Последним стал завод «Макларена», сданный в 2004 году.