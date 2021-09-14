Лоуренс Стролл принял участие в закладке фундамента новой штаб-квартиры «Астон Мартина»

Владелец команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренс Стролл и лорд Энтони Бэфморд приняли участие в закладке новой штаб-квартиры команды. Масштабное строительство планируется завершить за 18 месяцев.



Новая база будет состоять из трёх блоков. В первом блоке разместятся службы проектирования, производства и маркетинга. Второй блок будет представлять собой аэродинамическую трубу для испытаний, в третьем будет множество производственных помещений, включая логистический узел и комнаты для персонала.



Новых заводов такого масштаба не строили в Формуле-1 на протяжении 17 лет. Последним стал завод «Макларена», сданный в 2004 году.



Как отмечает пресс-служба «Астон Мартина», запланированное строительство говорит о больших амбициях команды.