«Здорово подчеркнуть, как прекрасна родина». Хэмилтон — о возвращении Ф-1 в Южную Африку

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал место, где бы желал поучаствовать в Гран-при Формулы-1. По словам Льюиса, он был бы рад, если б Формула-1 вновь проводила соревнования в Южной Африке.



«Это место, с которым у меня есть тесная связь и которое дорого моему сердцу. Самое важное для меня – вновь провести гонку в Южной Африке. Думаю, там есть много поклонников этого вида спорта. Было бы здорово подчеркнуть, насколько прекрасна родина», — приводит слова Хэмилтона Yahoo Entertainment.



Гран-при Южной Африки не проводился с 1993 года. Большая часть Гран-при проходила на трассе Кьялами.



Ранее генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что хотел бы видеть новый этап на африканском континенте.

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