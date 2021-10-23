«Здорово подчеркнуть, как прекрасна родина». Хэмилтон — о возвращении Ф-1 в Южную Африку
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон назвал место, где бы желал поучаствовать в Гран-при Формулы-1. По словам Льюиса, он был бы рад, если б Формула-1 вновь проводила соревнования в Южной Африке.
«Это место, с которым у меня есть тесная связь и которое дорого моему сердцу. Самое важное для меня – вновь провести гонку в Южной Африке. Думаю, там есть много поклонников этого вида спорта. Было бы здорово подчеркнуть, насколько прекрасна родина», — приводит слова Хэмилтона Yahoo Entertainment.
Гран-при Южной Африки не проводился с 1993 года. Большая часть Гран-при проходила на трассе Кьялами.
Ранее генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что хотел бы видеть новый этап на африканском континенте.
Новость по темеВ Формулу-1 хотят вернуть Гран-при Южной Африки
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