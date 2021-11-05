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Гюнтер Штайнер сравнил Мазепина и Шумахера с рыбами

Гюнтер Штайнер сравнил Мазепина и Шумахера с рыбами
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о прогрессе пилотов американской команды — Никиты Мазепина и Мика Шумахера.

«Я думаю, больше всего они прибавили вот в чём Я смотрю за тем, как они приезжают на трассу в четверг. И сейчас уже вижу, что они делают это иначе. И в начале сезона оба знали, что такое Формула-1, но сейчас они уже не выглядят рыбами, которых вытащили из воды.

Тут нет ничего плохого. Это нормально, когда ты впервые оказываешься в новом окружении. Но сейчас они стали взрослее и не испытывают постоянного напряжения. Им не нужно задумываться, они делают многие вещи на автомате – и в четверг, и в пятницу, когда приходит время садиться за руль.

Они знают, как взаимодействовать с инженерами – гораздо лучше, чем восемь месяцев назад. Я прямо говорю им: «Теперь-то вы поняли, как мало вы знали, когда только пришли. Хотя сами наверно тогда думали, что уже знаете всё».

Это процесс ученичества, то, чем новички должны заниматься изо дня в день и из недели в неделю», — цитирует Штайнера Motorsport Россия.

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