Соперники МАЗа из Чехии поддержали белорусскую команду после отстранения от «Дакара»

Чешская команда Buggyra Racing, выступающая в ралли-рейдах, включая легендарный марафон «Дакар», отреагировала на решение организаторов «Дакара» исключить их числа участников белорусский гоночный коллектив «МАЗ-СПОРТавто».



«Политика не должна быть частью игры. Мы с вами, парни!», — гласит сообщение пресс-службы Buggyra Racing в «инстаграме».

Напомним, ранее организаторы ралли-марафона «Дакар» из компании A.S.O. официально подтвердили, что белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» не сможет принять участие в гонке 2022 года и что это связано с санкциями, которым был подвергнут Минский автомобильный завод. Организаторы подчеркнули, что были вынуждены убрать экипажи мазовцев из стартового листа по решению французских властей — A.S.O. базируется во Франции. Три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» находились в предварительном списке участников грузового зачёта, однако затем пропали из него, что стало неожиданностью для самой белорусской команды.