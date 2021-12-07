Соперники МАЗа из Чехии поддержали белорусскую команду после отстранения от «Дакара»

Чешская команда Buggyra Racing, выступающая в ралли-рейдах, включая легендарный марафон «Дакар», отреагировала на решение организаторов «Дакара» исключить их числа участников белорусский гоночный коллектив «МАЗ-СПОРТавто».
«Политика не должна быть частью игры. Мы с вами, парни!», — гласит сообщение пресс-службы Buggyra Racing в «инстаграме».
Напомним, ранее организаторы ралли-марафона «Дакар» из компании A.S.O. официально подтвердили, что белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» не сможет принять участие в гонке 2022 года и что это связано с санкциями, которым был подвергнут Минский автомобильный завод. Организаторы подчеркнули, что были вынуждены убрать экипажи мазовцев из стартового листа по решению французских властей — A.S.O. базируется во Франции. Три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» находились в предварительном списке участников грузового зачёта, однако затем пропали из него, что стало неожиданностью для самой белорусской команды.
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