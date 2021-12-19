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Риккардо: знал о таланте Пиастри, но никто не ждал, что он будет так доминировать в Ф-2

Риккардо: знал о таланте Пиастри, но никто не ждал, что он будет так доминировать в Ф-2
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Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мнением об успехах своего соотечественника Оскара Пиастри, который в сезоне-2021 выиграл титул Формулы-2.

«Это было дико. Он не просто выиграл, он доминировал. Не думаю, что кто-либо действительно этого ожидал. Сражаться за титул — это одно дело, а он одержал уверенную победу.

Думаю, все, конечно, знали о его таланте. Я знал, что он талантлив, но не думаю, что кто-либо ожидал, что он будет так доминировать.

[В Абу-Даби] был австралийский первый ряд решётки – он и Джек [Дуэн], очень приятно видеть молодых австралийцев, я рад», – приводит слова Риккардо GPFans.

Напомним, в следующем сезоне Оскар Пиастри будет резервистом «Альпин» в Формуле-1.

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