Роберт Шварцман записал прощальное видеообращение к команде «Према»

Российский гонщик Роберт Шварцман попрощался с командой «Према», записав видеообращение.



«Это моё последнее сообщение. Я ухожу из команды после четырёх лет сотрудничества, хотя определённо буду навещать команду. У нас получилась отличная история, но в следующем сезоне меня ждёт новая страница в карьере, новые вызовы. Мне придётся адаптироваться и учиться, но это интересно и должно быть весело, поэтому я жду этого с нетерпением. Хочу попрощаться с «Премой» и болельщиками команды и пожелать всем счастливого Рождества», — сказал Роберт в видеообращении, опубликованном в социальных сетях команды.

Напомним, по итогам сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. Его будущее на сезон-2022 пока неизвестно. В следующем сезоне он будет выполнять роль тест-пилота «Феррари» в Формуле-1.