Ирине Сидорковой одобрили визу в США

18-летняя российская гонщица Ирина Сидоркова, выступающая в женском чемпионате W Series, рассказала, что она получила визу в США.
«Сегодня я прошла собеседование, и мне одобрили визу в США. Я получу её в течение 3-5 дней! Спасибо посольству США в Польше и вообще такой красивой и праздничной Варшаве за отличное новогоднее настроение!
Ну а теперь мы устроим настоящее шоу в 2022 году», — написала Сидоркова в своём «твиттере».
Напомним, в октябре российскую гонщицу не пустили на этапы в Америке.
«У меня была виза в США на три года, но она закончилась в 2019-м, а получить новую в 2021 году — это настоящий квест! Я подавала заявление на интервью в посольства США в России, Нидерландов, Польши, Великобритании. Записали на собеседование только в Лондоне на 22 марта 2022 года. В Казахстане запись на конец 2022 года, а в остальных странах приём документов или только для граждан этой страны, или на иммигрантскую визу. Есть ещё страны, где принимают документы на студенческую и рабочую визы, но это не мой кейс», — говорила спортсменка в октябре.
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