«Просто мечтаю мыть полы в США!» Российскую гонщицу не пустили на этапы в Америке

В эти выходные в рамках Гран-при США Формулы-1 пройдут сразу два этапа женской гоночной моносерии W Series, которая выступит в качестве «гонки поддержки» Ф-1. Изначально планировалось, что женский чемпионат проведёт этапы в США и Мексике, но из-за переноса гонки в Мехико на первые выходные ноября организаторы решили закрыть сезон W Series сразу двумя этапами в Остине. И они, увы, пройдут без россиянки Ирины Сидорковой.

С чего всё началось?

То, что россиянину сейчас нелегко получить визу США, вряд ли для кого-то секрет. До Сидорковой переживал пилот Формулы-3 Александр Смоляр, но ему повезло: этап в Остине отменили в пользу гонки в Сочи, так что играть в «американскую рулетку» пилоту программы «СМП Рейсинг» не пришлось. А вот Сидоркова заранее начала искать варианты, как всё-таки получить визу, раз в России её не выдают.



«У меня была виза в США на 3 года, но она закончилась в 2019 году, а получить новую в 2021 году — это настоящий квест! Я подавала заявление на интервью в посольства США в России, Нидерландах, Польше, Великобритании. Записали на собеседование только в Лондоне на 22 марта 2022 года. В Казахстане запись на конец 2022 года, а в остальных странах приём документов или только для граждан этой страны, или на иммигрантскую визу. Есть ещё страны, где принимают документы на студенческую и рабочую визы, но это не мой кейс.



У меня приглашение от американских организаторов этапа Формулы-1 в Остине и письма от W Series. У меня действующие визы UK и Шенген, а всё равно попасть на гонку в США 23 октября для меня сейчас как лотерея. Наконец-то я смогла записаться на собеседование в Омане. Лечу туда в конце недели. И впервые в своей истории получения виз я не понимаю, что будет происходить. Теперь мой спортивный сезон и место в чемпионате в руках посольства США в Омане», — рассказывала Ирина некоторое время назад.

Почему Сидорковой отказали?

Вопреки тропическому шторму, Сидоркова до посольства дошла, пусть и чуть позже, чем планировала. Но вот результат этого похода оказался отнюдь не таким, как хотелось бы пилотессе.



«В визе отказано! На собеседовании единственный вопрос, который мне задали, был — почему я провела в Великобритании столько времени?!? «Была на гоночных мероприятиях. Я — спортсмен, у меня контракт с английской организацией W Series». «Это странно», — сказали мне и отказали с уведомлением следующего содержания: «С сожалением сообщаем вам, что вы не соответствуете требованиям для получения неиммиграционной визы в США в соответствии с разделом 214(b) Закона об иммиграции и гражданстве. Отказ 214(b) означает, что вы не продемонстрировали достаточно прочные семейные, социальные или экономические связи с местом вашего проживания, чтобы гарантировать, что ваш визит в Соединённые Штаты будет временным...»

О, да! Просто мечтаю приехать в США на гонку и затеряться на американских задворках, чтобы пару лет помыть там посуду и полы и прикоснуться к американскому чуду) Интересно, а что про это думает Госдеп США, который выдал мне, как и другим пилотам W Series, статус NIE?» — эмоционально написала Сидоркова сразу после получения решения.



NIE, кстати, это National Interests Exemption, то есть внесение человека в специальный список персон, чей въезд в США соответствует национальным интересам Америки. Как видим, в случае с Сидорковой одна рука считает важным пригласить Ирину в страну, а другая — ставит на этом пути шлагбаум.

Совсем скоро после публикации поста Сидоркова его удалила — можно было подумать, что переборщила с эмоциональностью. Однако на самом деле выяснилось, что вновь забрезжила надежда: Ирине постарались помочь представители чемпионата и Формулы-1. Но, увы, когда все соперницы уже делились фотографиями из Техаса, россиянка изучала окончательный отказ в визе…



«Ну, вот и всё, мои гонки закончились! В визе в США мне отказано. Сначала на собеседовании в посольстве США в Омане, а потом, когда W Series, F1 и офис конгрессмена Маккола от штата Техас до последнего момента пытались решить этот вопрос (спасибо им за это огромное). У Госдепа нет уверенности, «что моё посещение США будет временным».



Такое впервые в моей жизни и гоночной карьере. Меня лишили гонок и возможности бороться за хорошее место и призовые, которые я планировала вложить в свои тренировки. Хочу в заключение только ещё раз сказать — я гонщик из России и горжусь этим! Буду продолжать, чего бы это ни стоило!» — заверила Сидоркова.



Тут можно только развести руками и поразиться вслед за самой Ириной. То есть в США всерьёз посчитали, что гонщица, выступающая в довольно популярном чемпионате, тайно планирует незаконную эмиграцию? Бред, да и только…

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Что это значит для карьеры Сидорковой?

К счастью, продолжение выступлений россиянки в W Series не зависит от её результатов в нынешнем сезоне. В этом году Ирину включили в состав так называемой Академии W Series: ей с коллегой изначально был гарантирован как минимум двухлетний цикл выступлений в чемпионате. Так что в 2022 году Сидоркова останется в пелотоне.



При этом, если бы не странные решения властей США, Ирина была более чем в состоянии подтвердить своё право на дальнейшие выступления и без «поблажек». Согласно недавно объявленным правилам, место на 2022-й гарантировано восьми лучшим участницам нынешнего сезона. Сидоркова с 34 очками сейчас занимает седьмую позицию, на 12 баллов опережая идущую восьмой Белен Гарсию. При этом из-за ложноположительного теста на коронавирус Ирина пропустила гонку в Спа и таким образом выступила лишь на пяти этапах из шести. Теперь вот пропустит два оставшихся.



Такие вот нынче времена и нравы.