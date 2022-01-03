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Швейцарским любителям удалось отремонтировать «Ниву» на «Дакаре»

Швейцарским любителям удалось отремонтировать «Ниву» на «Дакаре»
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Гонщик команды Niva Red Legend Team Марио Якобер, выступающий на «Ниве» 1984 года, поделился мнением об очередном дне ралли-марафона «Дакар». Накануне швейцарский экипаж рассказал о проблемах с двигателем автомобиля.

«К сожалению, этап «Дакар Классик» был отменён из-за сильного дождя. Надеюсь, завтра погода будет лучше и мы сможем поехать. Как видите, «Лада Нива» здесь, работает хорошо. Вчера вечером у нас был ремонт, но для «Дакара» это нормально. Машина работает отлично, всего за сегодня проехали около 650 км.

«Дакар Классик» — это не про скорость, как обычный «Дакар». Тут есть две категории: нормативная, что означает, что у вас есть определённая дистанция, скорость и время, с которой вы должны её проехать, как в классических ралли типа исторического Ралли Монте-Карло. И новая вещь в этом году — тест на навигацию, что означает, что у вас есть дорожная книга, и вы можете использовать для навигации только её. Это две категории, и в зависимости от их результатов вы получаете очки и рейтинг на их основе. Мы делились фотографиями дорожной книги в «Инстаграме», так что подписывайтесь на нас там — Niva Red Legend Team», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.

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