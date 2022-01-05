Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Никаких проблем». Швейцарцы похвалили работу «Нивы» на четвёртом этапе «Дакара»

«Никаких проблем». Швейцарцы похвалили работу «Нивы» на четвёртом этапе «Дакара»
Комментарии

Швейцарский экипаж в составе Марио Якобера и Сладжана Милича, выступающий на ралли-марафоне «Дакар»-2022 за рулём «Нивы» 1984 года, рассказал о четвёртом этапе гонки.

«Сегодня встали в 5:30, потом подготовили машину. Мы должны были стартовать около 6:40, после чего проехали первый лиазон от бивуака до старта гонки, около 200 километров. Затем у нас было два нормативных и навигационных теста, а затем мы проехали около 100 километров лиазона в Эр-Рияд.

Это был тяжёлый этап. Но было интересно, много каменистых участков, немного дюн и русел рек, очень каменистых. Наша «Нива» ехала очень хорошо, но сегодня вечером нужно всё проверить, чтобы она была готова к завтрашнему пятому этапу перед днём отдыха. Мы с нетерпением ждём завтрашнего дня и желаем всем приятного вечера», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.

«Сегодня был отличный день, прекрасные пейзажи. Трасса была хорошей, было много больших камней, но LADA Niva отлично справилась. Подвеска хорошо работает, вообще не было никаких проблем сегодня с автомобилем. Заехали сегодня на очень высокий холм без проблем. Мотор после небольшого ремонта отлично работает. Мы рады, что финишировали на 4-м СУ, сейчас машина на бивуаке, мы её готовим к завтрашнему этапу и уже в предвкушении следующего дня», — добавил Милич.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022