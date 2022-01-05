«Никаких проблем». Швейцарцы похвалили работу «Нивы» на четвёртом этапе «Дакара»

Швейцарский экипаж в составе Марио Якобера и Сладжана Милича, выступающий на ралли-марафоне «Дакар»-2022 за рулём «Нивы» 1984 года, рассказал о четвёртом этапе гонки.



«Сегодня встали в 5:30, потом подготовили машину. Мы должны были стартовать около 6:40, после чего проехали первый лиазон от бивуака до старта гонки, около 200 километров. Затем у нас было два нормативных и навигационных теста, а затем мы проехали около 100 километров лиазона в Эр-Рияд.



Это был тяжёлый этап. Но было интересно, много каменистых участков, немного дюн и русел рек, очень каменистых. Наша «Нива» ехала очень хорошо, но сегодня вечером нужно всё проверить, чтобы она была готова к завтрашнему пятому этапу перед днём отдыха. Мы с нетерпением ждём завтрашнего дня и желаем всем приятного вечера», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.



«Сегодня был отличный день, прекрасные пейзажи. Трасса была хорошей, было много больших камней, но LADA Niva отлично справилась. Подвеска хорошо работает, вообще не было никаких проблем сегодня с автомобилем. Заехали сегодня на очень высокий холм без проблем. Мотор после небольшого ремонта отлично работает. Мы рады, что финишировали на 4-м СУ, сейчас машина на бивуаке, мы её готовим к завтрашнему этапу и уже в предвкушении следующего дня», — добавил Милич.