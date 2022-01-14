Сычёва рассказала, как проехала половину этапа «Дакара» без штурманских приборов

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился 11-й этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов.



«Сегодня был муторный, сложный день для нас. Всё началось с того, что перед стартом у нас не работали штурманские приборы: не шла зарядка и один прибор совсем не работал, а потом и дорожная книга не работала, всё глючило. Спецучасток начался с жуткой пыли. Мы даже пропустили одну точку: попытались её поискать, но поняли, что в такой пыли это очень опасно, плюнули и поехали дальше. Сначала ехали практически по следам, потому что книга не работала, ничего не нажималось, никак не реагировало, потом как-то всё устаканилось. Примерно на середине этапа всё заработало.



Потом мы почти сразу пробили колесо, меняли его. Затем были дюны – такие приличные, большие. Точка была высоко в этих дюнах, мы не с первого раза её взяли, но взяли. Потом, тоже в дюнах, попали в маленькую яму, из которой пытались сдать задом. В итоге у нас загнулись брызговики, которые попали в колёса — долго с этим разбирались. Тут же пришлось менять ремень вариатора, потому что, пока я сдавала назад, колёса были заблокированы брызговиками и ремень сжёгся. Брызговики испортили одно колесо — дальше мы ехали без запасных. Накачали побольше давления, и все остальные дюны проходили на 1,6 бар – нормально получилось. Ждём 12-й спецучасток», – приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.