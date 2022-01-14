Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сычёва рассказала, как проехала половину этапа «Дакара» без штурманских приборов

Сычёва рассказала, как проехала половину этапа «Дакара» без штурманских приборов
Комментарии

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился 11-й этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов.

«Сегодня был муторный, сложный день для нас. Всё началось с того, что перед стартом у нас не работали штурманские приборы: не шла зарядка и один прибор совсем не работал, а потом и дорожная книга не работала, всё глючило. Спецучасток начался с жуткой пыли. Мы даже пропустили одну точку: попытались её поискать, но поняли, что в такой пыли это очень опасно, плюнули и поехали дальше. Сначала ехали практически по следам, потому что книга не работала, ничего не нажималось, никак не реагировало, потом как-то всё устаканилось. Примерно на середине этапа всё заработало.

Потом мы почти сразу пробили колесо, меняли его. Затем были дюны – такие приличные, большие. Точка была высоко в этих дюнах, мы не с первого раза её взяли, но взяли. Потом, тоже в дюнах, попали в маленькую яму, из которой пытались сдать задом. В итоге у нас загнулись брызговики, которые попали в колёса — долго с этим разбирались. Тут же пришлось менять ремень вариатора, потому что, пока я сдавала назад, колёса были заблокированы брызговиками и ремень сжёгся. Брызговики испортили одно колесо — дальше мы ехали без запасных. Накачали побольше давления, и все остальные дюны проходили на 1,6 бар – нормально получилось. Ждём 12-й спецучасток», – приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022