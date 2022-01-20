Айлотт: будет несправедливо, если Пиастри не получит место в Формуле-1 в 2023-м

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альфа Ромео», пилот академии «Феррари» Каллум Айлотт считает, что чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри должен получить место в Формуле-1 в 2023 году.

«Его оставили за бортом Формулы-1 в этом сезоне. Ты всегда веришь, что с тобой этого не случится, но в конце концов это происходит. Такова жизнь.

Можно сделать перерыв на год, как мы видели на примере многих гонщиков, но, если он не получит место в конце сезона-2022, я буду очень удивлён, и это будет несправедливо по отношению к юниорской формуле», — приводит слова Айлотта RaceFans.

Пиастри стал чемпионом Формулы-2 нынешнего сезона. Его отрыв от второго места, которое занял пилот «Премы», россиянин Роберт Шварцман, составил 60,5 балла — Роберт набрал 192 очка. Третьим в общем зачёте стал представитель Китая Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози»), в активе которого 183 очка.