Россиянам и белорусам запретили выступать во всех соревнованиях по мотогонкам

Совет директоров Международной мотоциклетной федерации провёл внеочередное заседание в связи с ситуацией на Украине. На заседании обсуждалось будущее российских и белорусских мотогонщиков и перспективы проведения гонок на территории этих стран.



По итогам заседания совет постановил приостановить выдачу лицензий FIM и действие уже выданных лицензий для Федерации мотоциклетного спорта России и Белорусской федерации мотоциклетного спорта. Таким образом, российские и белорусские гонщики, команды и официальные лица не могут принимать участие ни в каких мероприятиях, проходящих под эгидой FIM.



Кроме того, было принято решение отменить все мероприятия под эгидой FIM на территории России и Беларуси. Также ФИМ прервала любую деятельность, включая семинары и заседания комиссий на территории России, Беларуси и Украины.