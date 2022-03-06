Мотогонщица Нифонтова рассказала, почему отказалась подписывать документ ФИА для россиян

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова объяснила своё решение не подписывать специальный документ ФИА.

Этот документ требует от российских гонщиков соблюдения таких принципов и мер, как отказ от демонстрации российских флагов или символики на своих автомобилях, одежде и в социальных сетях, а также от выражения прямой или иной поддержки действий, предпринимаемых Россией.

«Я отказалась подписывать это заявление. Спорт должен быть вне политики. МОК и ФИА фактически шантажируют спортсменов, заставляя принять одну из сторон. В этой бумаге есть пункт, где мы должны поддержать украинскую федерацию, которая хочет лишить нас гонок. Это унижение. Это неспортивный дух, несоблюдение нейтралитета. Так быть не должно. Нельзя людей заставлять подписывать это. Эту бумагу читали иностранцы, и многие подходили к нам и говорили, что на нашем месте тоже бы не стали такое подписывать», — приводит слова Нифонтовой телеграм-канал First Place.