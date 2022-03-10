Ромен Грожан отреагировал на возвращение Кевина Магнуссена в Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан опубликовал в своём «твиттере» новый пост, в котором поздравил Кевина Магнуссена с возвращением в команду «Хаас».
«Да, мой друг! Я действительно очень счастлив за тебя», — написал Грожан.
Магнуссен уже выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год. За время работы в команде датский гонщик провёл 79 гонок.
В прошлом сезоне датчанин не участвовал в Формуле 1 и перешёл в гонки на выносливость – WEC и IMSA, где собирался выступать и в сезоне-2022, пока не получил предложение от своей бывшей команды в «Королевских гонках». Магнуссен сядет за руль VF-22 на предсезонных тестах в Бахрейне вместе с Миком Шумахером и резервным пилотом Пьетро Фиттипальди.
Ранее сам Магнуссен прокомментировал своё возвращение в американский коллектив.
- 10 марта 2022
-
13:21
-
12:51
-
12:18
-
11:44
-
11:07
-
10:43
-
10:28
-
10:24
-
10:10
-
09:35
-
00:37
- 9 марта 2022
-
23:23
-
22:14
-
21:20
-
20:28
-
19:44
-
19:10
-
17:39
-
15:46
-
15:20
-
13:57
-
13:54
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
11:55
-
11:44
-
10:44
-
09:50
-
00:28
- 8 марта 2022
-
22:52
-
21:54
-
21:30
-
20:24
-
19:27