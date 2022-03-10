Ромен Грожан отреагировал на возвращение Кевина Магнуссена в Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан опубликовал в своём «твиттере» новый пост, в котором поздравил Кевина Магнуссена с возвращением в команду «Хаас».

«Да, мой друг! Я действительно очень счастлив за тебя», — написал Грожан.

Магнуссен уже выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год. За время работы в команде датский гонщик провёл 79 гонок.

В прошлом сезоне датчанин не участвовал в Формуле 1 и перешёл в гонки на выносливость – WEC и IMSA, где собирался выступать и в сезоне-2022, пока не получил предложение от своей бывшей команды в «Королевских гонках». Магнуссен сядет за руль VF-22 на предсезонных тестах в Бахрейне вместе с Миком Шумахером и резервным пилотом Пьетро Фиттипальди.

Ранее сам Магнуссен прокомментировал своё возвращение в американский коллектив.