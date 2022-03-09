Кевин Магнуссен прокомментировал своё возвращение в Формулу-1

Новобранец команды Формулы-1 «Хаас» Кевин Магнуссен прокомментировал своё возвращение в американский коллектив.

«Я был очень удивлён, но в то же время очень рад получить звонок из «Хааса». Я смотрел в другом направлении относительно моих обязательств на 2022 год, но возможность вернуться в Формулу-1, да ещё и с командой, которую я очень хорошо знаю, была просто слишком привлекательной. Я действительно должен сказать спасибо и Peugeot, и Chip Ganassi Racing за то, что они быстро отпустили меня — обе эти команды являются отличными организациями.



Естественно, я также хочу поблагодарить Джина Хааса и Гюнтера Штайнера за возможность возобновить карьеру в Формуле 1. У нас сложились прочные отношения, и наша позитивная связь сохранилась даже после моего ухода в конце 2020 года. Я был максимально проинформирован о разработке VF-22 и потенциале этого пакета. Есть над чем работать, но я рад быть частью этого процесса. Не могу дождаться возвращения за руль болида Формулы-1 в Бахрейне», — приводит слова Магнуссена пресс-служба команды.