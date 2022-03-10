Минимальный вес болидов Формулы-1 увеличен на 3 кг

Команды Формулы-1 перед стартом вторых тестов в Бахрейне договорились увеличить минимальный вес автомобилей 2022 года на 3 кг, сообщает Motorsport.
Ранее сообщалось, что многие команды столкнулись с проблемами — их болиды оказались тяжелее установленной нормы. Как сообщали немецкие СМИ, речь шла о 10 кг.
Значительная часть лишнего веса обусловлена новыми 18-дюймовыми шинами, а также конструктивными изменениями в шасси автомобилей, что было сделано для повышения безопасности пилотов.
«Стало ясно, что с этими машинами будет сложно соблюсти ограничения по весу. После ужасной аварии в Спа в 2019 году в Формуле-2, аварии Грожана и некоторых других моментов появилось множество новых инициатив в области безопасности. В итоге вес машин увеличился», — подчеркнул спортивный директор Формулы-1 Росс Браун.
Таким образом, минимальный вес машин в сезоне-2022 составит 798 кг. Напомним, перед стартом сезона эта цифра была увеличена на 43 кг, чего оказалось недостаточно.
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