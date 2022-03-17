Александр Смоляр всё-таки выйдет на старт нового сезона Формулы-3

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр выступит в этом сезоне Формулы-3, который начинается в ближайшие выходные. Об этом команда «МП Моторспорт» объявила в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Смоляр, Ирина Сидоркова, Сергей Сироткин и другие пилоты «СМП Рейсинг» пропустят сезон-2022.

Александр Смоляр, в прошлом году дважды побеждавший в гонках Формулы-3, проведёт в этой категории свой третий сезон.

Чемпионат Формулы-3 2022 года будет состоять из девяти этапов, которые пройдут в рамках Гран-при Формулы 1. Первый этап 19 и 20 марта примет трасса в Бахрейне, последний состоится 10 и 11 сентября на автодроме в итальянской Монце.

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