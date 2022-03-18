Смоляр будет выступать в Формуле-3 как нейтральный атлет

Российский гонщик Александр Смоляр будет выступать на первом этапе сезона Формулы-3 в Бахрейне под нейтральным флагом. В заявочном листе ФИА на первый этап сезона в графе «Лицензия» у Смоляра стоит аббревиатура AND, что, по информации RaceFans, означает Authorised Neutral Driver или «нейтральный атлет».



Напомним, ранее стало известно, что Смоляр всё же примет участие в нынешнем сезоне, несмотря на решение «СМП Рейсинг» свернуть международную программу.



Александр Смоляр, в прошлом году дважды побеждавший в гонках Формулы-3, проведёт в этой категории свой третий сезон.



Чемпионат Формулы-3 2022 года будет состоять из девяти этапов, которые пройдут в рамках Гран-при Формулы 1. Первый этап 19 и 20 марта примет трасса в Бахрейне, последний состоится 10 и 11 сентября на автодроме в итальянской Монце.