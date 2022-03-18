Колапинто выиграл квалификацию Формулы-3 в Бахрейне, Смоляр — восьмой

Аргентинский гонщик команды «Ван Амерсфорт Рейсинг» Франко Колапинто стал победителем квалификации первого этапа чемпионата Формулы-3 сезона-2022 в Бахрейне. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Трайдента» Роман Станек, третьим стал Куш Майни из «МП Моторспорт».
Россиянин Александр Смоляр по итогам квалификации стал восьмым, однако на решающей попытке в конце третьего сектора ему помешал один из соперников.
Формула-3. Бахрейн. Квалификация
1. Франко Колапинто («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 1.46,249.
2. Роман Станек («Трайдент») — +0,065.
3. Куш Майни («МП Моторспорт») — +0,073.
4. Грегуар Соси («АРТ») — +0,161.
5. Виктор Мартинс («АРТ») — +0,163.
6. Хуан-Мануэль Корреа («АРТ») — +0,351.
7. Зейн Мэлони («Трайдент») — +0,373
8. Александр Смоляр («МП Моторспорт») — +0,393.
9. Исак Хаджар («Хайтек») — +0,400.
10. Давид Видалес («Кампос») — +0,458
11. Оливер Берман («Према») — +0,594
12. Зак О'Салливан («Карлин») — +0,611
...14. Артур Леклер («Према») — +0,712.
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