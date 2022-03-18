Колапинто выиграл квалификацию Формулы-3 в Бахрейне, Смоляр — восьмой

Аргентинский гонщик команды «Ван Амерсфорт Рейсинг» Франко Колапинто стал победителем квалификации первого этапа чемпионата Формулы-3 сезона-2022 в Бахрейне. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Трайдента» Роман Станек, третьим стал Куш Майни из «МП Моторспорт».



Россиянин Александр Смоляр по итогам квалификации стал восьмым, однако на решающей попытке в конце третьего сектора ему помешал один из соперников.



Формула-3. Бахрейн. Квалификация



1. Франко Колапинто («Ван Амерсфорт Рейсинг») — 1.46,249.

2. Роман Станек («Трайдент») — +0,065.

3. Куш Майни («МП Моторспорт») — +0,073.

4. Грегуар Соси («АРТ») — +0,161.

5. Виктор Мартинс («АРТ») — +0,163.

6. Хуан-Мануэль Корреа («АРТ») — +0,351.

7. Зейн Мэлони («Трайдент») — +0,373

8. Александр Смоляр («МП Моторспорт») — +0,393.

9. Исак Хаджар («Хайтек») — +0,400.

10. Давид Видалес («Кампос») — +0,458

11. Оливер Берман («Према») — +0,594

12. Зак О'Салливан («Карлин») — +0,611

...14. Артур Леклер («Према») — +0,712.