Итальянская фингвардия заморозила виллу Никиты Мазепина и его отца
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Стало известно, что итальянская финансовая гвардия заморозила жилой комплекс, принадлежащий бывшему российскому пилоту «Хааса» Никите Мазепину и его отцу Дмитрию Мазепину. Стоимость виллы составляет $ 114 млн. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Напомним, перед началом сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является как раз Дмитрий Мазепин.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Никита Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка.
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