Леклер выиграл квалификацию Гран-при Майами, Ферстаппен — третий, Хэмилтон — шестой

На Международном автодроме Майами завершилась квалификация Гран-при Майами Формулы-1. Поул-позишен взял пилот «Феррари» Шарль Леклер, который лидирует в общем зачёте. Со второго места будет стартовать его напарник Карлос Сайнс.



Третий результат показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Следом за ним гонку начнёт его напарник Серхио Перес.



Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», показал шестой результат.

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.28.796

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 0.190

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0.195

4. Серхио Перес («Ред Булл») + 0.240

5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») + 0.679

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 0.829

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 0.894

8. Ландо Норрис («Макларен») + 0.954

9. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1.136

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1.880

Не вышли в третий сегмент:

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:30.160

12. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:30.173

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:30.214

14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:30.310

15. Мик Шухамер («Хаас») — 1:30.423

Не вышли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.30.975

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.31.020

18. Алекс Албон («Уильямс) — 1.31.266

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1:31.325

Эстебан Окон («Альпин») — не участвовал.