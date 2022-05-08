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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Майами, Ферстаппен — третий, Хэмилтон — шестой

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Майами, Ферстаппен — третий, Хэмилтон — шестой
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На Международном автодроме Майами завершилась квалификация Гран-при Майами Формулы-1. Поул-позишен взял пилот «Феррари» Шарль Леклер, который лидирует в общем зачёте. Со второго места будет стартовать его напарник Карлос Сайнс.

Третий результат показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Следом за ним гонку начнёт его напарник Серхио Перес.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», показал шестой результат.

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.28.796
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 0.190
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0.195
4. Серхио Перес («Ред Булл») + 0.240
5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») + 0.679
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 0.829
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 0.894
8. Ландо Норрис («Макларен») + 0.954
9. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1.136
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1.880

Не вышли в третий сегмент:

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:30.160
12. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:30.173
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:30.214
14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:30.310
15. Мик Шухамер («Хаас») — 1:30.423

Не вышли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.30.975
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.31.020
18. Алекс Албон («Уильямс) — 1.31.266
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1:31.325
Эстебан Окон («Альпин») — не участвовал.

Формула-1 2022. Этап 5, Майами, США
Гран-при Майами. Квалификация
07 мая 2022, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:28.796
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.190
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.195
Комментарии
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