«Здесь просто не может быть хороших гонок». Расселл раскритиковал трассу в Майами

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу прошедшего Гран-при Майами, на котором он занял пятое место.
Напомним, победу одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«На этой трассе было очень трудно гоняться. Не знаю, что они сделали с асфальтом, но он был ужасен. Я чуть не разбил машину, когда заезжал на пит-лейн.
Это странно, потому что обычно на новых трассах уровень сцепления с асфальтом довольно высок. У машин обычно хорошее сцепление с новым покрытием, в том числе вне траектории. Здесь же что-то пошло не так.
Им нужно что-то сделать. Это вопрос безопасности. Здесь просто не может быть хороших гонок. Вы не можете ехать бок о бок с машиной в повороте, так как сцепление с трассой просто нулевое», — приводит слова Расселла GPFans.
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