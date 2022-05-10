«Здесь просто не может быть хороших гонок». Расселл раскритиковал трассу в Майами

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу прошедшего Гран-при Майами, на котором он занял пятое место.

Напомним, победу одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«На этой трассе было очень трудно гоняться. Не знаю, что они сделали с асфальтом, но он был ужасен. Я чуть не разбил машину, когда заезжал на пит-лейн.

Это странно, потому что обычно на новых трассах уровень сцепления с асфальтом довольно высок. У машин обычно хорошее сцепление с новым покрытием, в том числе вне траектории. Здесь же что-то пошло не так.

Им нужно что-то сделать. Это вопрос безопасности. Здесь просто не может быть хороших гонок. Вы не можете ехать бок о бок с машиной в повороте, так как сцепление с трассой просто нулевое», — приводит слова Расселла GPFans.