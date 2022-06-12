«Тойота» одержала пятую подряд победу в Ле-Мане, экипаж Кубицы — второй в зачёте LMP2

Завершился марафон «24 часа Ле-Мана», стартовавший вчера, 11 июня. Победу в легендарной гонке на выносливость праздновал экипаж новозеландского пилота «Тойоты» Брендона Хартли. В его команде выступали также Рио Хиракава и Себастьен Буэми.

Второе место в категории гиперкаров завоевал ещё один экипаж «Тойоты» (Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе Мария Лопес). Третья позиция в общем зачёте досталась экипажу Glickenhaus (Райан Бриско, Ричард Уэстбрук и Франк Майо), которые отстали от победителей на восемь кругов.

В зачёте LMP2, где впервые за долгое время не оказалось российских участников, победу одержал экипаж Jota (Роберто Гонсалес, Антониу Феликс да Кошта, Уилл Стивенс), второй экипаж этой же команды дополнил тройку призёров (Оливер Расмуссен, Эдвард Джонс, Джонатан Абердин), а Prema (Роберт Кубица, Луи Делетраз, Лоренцо Коломбо) завоевала второе место.