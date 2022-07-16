Бёрд: не понимаю, как пилот, попав в аварию, может подняться на подиум?

Гонщик команды Jaguar Racing Формулы-Е Сэм Бёрд выразил недоумение в связи с тем, что произошло в сегодняшней гонке серии в Нью-Йорке.



«Я разочарован, потому что очевидно, точ в случае рестарта я мог бы выиграть эту гонку. Но они отмотали тайминг на два круга назад. Правила есть правила, и те, кто впереди, выступили лучше остальных. Но лично я не понимаю, как, если вы попали в аварию, вы можете подняться на подиум и получить очки. Так что да, это то, что я пытаюсь осознать», — приводит слова Сэма Бёрда RaceFans.



Напомним, гонка была остановлена досрочно — за 10 кругов до финиша над трассой пролился настоящий ливень, из-за чего в зоне торможения перед шестым поворотом образовалась лужа. Над трассой появился жёлтый флаг, гонка перешла в режим нейтрализации, однако даже это не удержало Кэссиди, ди Грасси, Вандорна и Мортару от вылета в стену. Помимо них, в аварию попали ещё несколько пилотов, в результате чего организаторы были вынуждены остановить гонку красным флагом досрочно.



Итоговый результат гонки был определён по состоянию за круг до остановки гонки, что позволило Кэссиди одержать победу, несмотря на аварию.

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