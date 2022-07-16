Лидер гонки Формулы-Е закончил гонку в стене, но всё равно одержал победу

Новозеландский гонщик Ник Кэссиди из Envision Racing одержал победу в первой гонке этапа Формулы-Е в Нью-Йорке. Второе место по итогам гонки завоевал Лукас ди Грасси, представляющий Venturi Racing, третьим стал напарник Кэссиди Робин Фряйнс.



Гонка была остановлена досрочно — за 10 кругов до финиша над трассой пролился настоящий ливень, из-за чего в зоне торможения перед шестым поворотом образовалась лужа. Над трассой появился жёлтый флаг, гонка перешла в режим нейтрализации, однако даже это не удержало Кэссиди, ди Грасси, Вандорна и Мортару от вылета в стену. Помимо них, в аварию попали ещё несколько пилотов, в результате чего организаторы были вынуждены остановить гонку красным флагом досрочно.



Итоговый результат гонки был определён по состоянию за круг до остановки гонки, что позволило Кэссиди одержать победу, несмотря на аварию.



Экс-пилот Формулы-1 Стоффель Вандорн финишировал четвёртым, Себастьен Буэми пришёл к финишу шестым, паскаль Верляйн — седьмым. Антонио Джовинацци до финиша не добрался.



Лидер чемпионата Эдоардо Мортара финишировал пятым.



Формула-E. Нью-Йорк. Первая гонка



1. Ник Кэссиди (Envision Racing) — 35.04,095.

2. Лукас ди Грасси (Venturi Team) +1,123.

3. Робин Фряйнс (Envision Racing) +1,671.

4. Стоффель Вандорн (Mercedes) +3,693.

5. Эдоардо Мортара (Venturi Team) +4,734.

6. Себастьен Буэми (Nissan e.dams) +5,570.

7. Паскаль Верляйн (Porsche Formula E Team) +5,783.

8. Джейк Дэннис (BMW i Andretti Motorsport) +6,595.

9. Сэм Бёрд (Jaguar Racing) +7,207.

10. Ник де Врис (Mercedes EQ Formula E Team) +7,503.