Гасли считает, что он готов к переходу в топ-команду

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о возможном переходе в топ-команду.
«Ред Булл» дал мне прекрасную возможность с переходом в старшую команду. Если посмотреть сейчас, после пяти лет в Формуле-1, то я определённо стал более совершенным гонщиком. У меня гораздо больше опыта, и я более эффективно работаю с командой.
Я точно знаю, что мне нужно от машины, моя обратная связь стала гораздо лучше. Я стал более полноценным пилотом. Думаю, что в составе команды-середняка я показал, что могу расти и добиваться хороших результатов, но при всём уважении к «Альфа Таури» команда всегда будет на шаг позади топ-команд. Мы можем завоёвывать подиумы, есть даже шанс на победу, но, если честно, он составляет всего один процент», — приводит слова Пьера Гасли RacingNews365.
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