Норрис: молюсь, чтобы эта гонка стала самой сложной для обгона в истории Формулы-1
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил надежду, что предстоящая гонка на Гран-при Сингапура станет «самой сложной гонкой в истории Формулы-1 для обгона» после того, как гонщик занял шестое место в квалификации.
Несмотря на то что команда провела значительные улучшения для болида в течение уикенда, Норрис по-прежнему считает, что будет непросто удержаться в лидирующей позиции и побороться за очки.
«Я просто молюсь о том, чтобы это была самая сложная гонка в истории Формулы-1 для обгона. Понимаю, что за мной будет много машин. Я не против, но мне кажется, что шансы показать хороший результат будут выше на сухом асфальте, чем в дождь», — приводит слова Норриса Racingnews365.
Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1.
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