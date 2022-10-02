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Норрис: молюсь, чтобы эта гонка стала самой сложной для обгона в ​​истории Формулы-1

Норрис: молюсь, чтобы эта гонка стала самой сложной для обгона в ​​истории Формулы-1
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил надежду, что предстоящая гонка на Гран-при Сингапура станет «самой сложной гонкой в ​​истории Формулы-1 для обгона» после того, как гонщик занял шестое место в квалификации.

Несмотря на то что команда провела значительные улучшения для болида в течение уикенда, Норрис по-прежнему считает, что будет непросто удержаться в лидирующей позиции и побороться за очки.

«Я просто молюсь о том, чтобы это была самая сложная гонка в истории Формулы-1 для обгона. Понимаю, что за мной будет много машин. Я не против, но мне кажется, что шансы показать хороший результат будут выше на сухом асфальте, чем в дождь», — приводит слова Норриса Racingnews365.

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