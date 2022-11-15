Вольф: возможно, Расселл задержался в «Уильямсе» на год дольше, чем следовало бы

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу пилота своей команды Джорджа Расселла, который впервые стал победителем этапа Гран-при в минувшие выходные в Бразилии.
«В конце гонки в Бразилии я вспомнил, как он пришёл к нам 16-летним подростком в костюме, галстуке и с презентацией в PowerPoint. Он первый из нашей новой программы для юниоров, кто выиграл гонку Формулы-1.
Очевидно, что Льюис был там всегда и является самым успешным из тех, кто закончил нашу юношескую академию. Но шесть лет спустя [Расселл] стал победителем гонок Гран-при. Мы всегда ставили перед собой сложные цели. Ты должен выиграть GP3, ты должен выиграть в Формуле-2, и он сделал это в свои первые сезоны.
А потом, я думаю, в «Уильямсе» он прошёл лучшую школу, которая только могла у него быть. Может быть, он задержался там на год дольше, чем следовало бы. Но в любом случае сегодня самое важное то, что он победитель Гран-при», — приводит слова Вольфа Motorsport.
- 15 ноября 2022
-
16:10
-
16:02
-
15:57
-
14:48
-
13:47
-
13:42
-
13:29
-
12:50
-
12:09
-
12:08
-
11:49
-
11:41
-
10:55
-
10:39
-
10:15
-
09:59
-
09:45
-
00:59
-
00:51
-
00:01
- 14 ноября 2022
-
23:57
-
22:56
-
22:51
-
21:59
-
21:50
-
20:57
-
20:22
-
20:09
-
19:59
-
18:49
-
18:46
-
17:27
-
17:02
-
16:28
-
16:15