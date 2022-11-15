Вольф: возможно, Расселл задержался в «Уильямсе» на год дольше, чем следовало бы

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу пилота своей команды Джорджа Расселла, который впервые стал победителем этапа Гран-при в минувшие выходные в Бразилии.

«В конце гонки в Бразилии я вспомнил, как он пришёл к нам 16-летним подростком в костюме, галстуке и с презентацией в PowerPoint. Он первый из нашей новой программы для юниоров, кто выиграл гонку Формулы-1.

Очевидно, что Льюис был там всегда и является самым успешным из тех, кто закончил нашу юношескую академию. Но шесть лет спустя [Расселл] стал победителем гонок Гран-при. Мы всегда ставили перед собой сложные цели. Ты должен выиграть GP3, ты должен выиграть в Формуле-2, и он сделал это в свои первые сезоны.

А потом, я думаю, в «Уильямсе» он прошёл лучшую школу, которая только могла у него быть. Может быть, он задержался там на год дольше, чем следовало бы. Но в любом случае сегодня самое важное то, что он победитель Гран-при», — приводит слова Вольфа Motorsport.