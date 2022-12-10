Мазепин: у меня был план выступать лучше, чем Шумахер

Бывший гонщик «Хааса» Никита Мазепин порассуждал на тему того, как он мог бы выступить в прошедшем сезоне Формулы-1. Контракт с Мазепиным разорвали после первых зимних тестов. Сменщик Никиты в команде Кевин Магнуссен набрал за сезон 25 очков, бывший напарник россиянина Мик Шумахер — 12.
«У меня был план выступать лучше, чем Мик. Но я очень не люблю такие разговоры, когда приходится делать почти беспочвенные выводы. Если мы посмотрим на заключительный день тестов в Барселоне, на мой последний день в Формуле-1, то я показал более быстрый результат, чем Мик. Логично представить, что я мог бы сохранить такую форму на протяжении сезона. Получилось бы или нет? Надеюсь, будущее всё расставит по местам», — рассказал Мазепин в интервью редактору раздела «Авто» Евгению Кустову.
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