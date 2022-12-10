«Четыре колеса есть у много какой техники...» Мазепин интригует насчёт своего будущего

Благотворительный фонд Никиты Мазепина «Мы выступаем как один» (он помогает атлетам, отстранённым от соревнований по неспортивным причинам) заключил очередное соглашение о сотрудничестве — на сей раз с факультетом глобальных процессов МГУ. Сразу после подписания соглашения бывший российский гонщик Ф-1 (к слову, сам студент этого факультета) поговорил с корреспондентом «Чемпионата» — и про соглашение и, конечно, про гонки.
— Никому в МГУ не показывали, как Кевин Магнуссен невольно стал послом университета на афише перед Гран-при США?
— Нет-нет, не до этого было! Да и он пока не посол бренда, не пришёл к этому. Но если Кевин захочет получить образование в МГУ, мы будем только рады!
— Что получат подопечные фонда благодаря новому партнёрству?
— В первую очередь — поддержку университета. Это по-настоящему ценно. Я как никто другой знаю, как университет поддерживает спортсменов. Это достаточно удивительно в наше время, потому что образовательные центры сильно заточены под свои задачи. Но МГУ — удивительное место, здесь понимают, что есть разные люди с разными жизненными амбициями, и они готовы всех поддержать.
Разрабатывается совершенно новая программа, которая будет максимально полезна для подопечных фонда. Люди, вышедшие из спорта высочайшего уровня, нуждаются в немного другом образовательном подходе. Мы провели опрос, чтобы понять, что именно хотят люди, и только после этого началась разработка. В итоге будет предложена выжимка из самого ценного: ты не потратишь много времени, но возьмёшь самые важные знания, с которыми уже можно куда-то пойти работать.
— То есть это как раз адаптация спортсмена, который резко остался без соревнований, к «мирной» жизни.
— Да. Тот самый мостик, который спортсмен хочет получить по окончании спортивного пути. Мы поставили задачу запустить программу в феврале 2023 года. Пусть официально соглашение о сотрудничестве было подписано только на этой неделе, но работа по созданию программы уже давно идёт, большая её часть уже проведена.
Никита Мазепин и декан факультета глобальных процессов МГУ Илья Ильин
Фото: Фонд «Мы выступаем как один»
— Вы недавно намекнули на наличие неких довольно чётких планов развития карьеры в 2023 году...
— Я планирую выступить в новой для себя дисциплине за пределами России и получить от этого удовольствие.
— Получается, это уже не ралли-рейды?
— Другое. Ралли-рейды я уже попробовал.
— Но это автогонки? А то видел, как вы пробовали себя за рулём, например, водного мотоцикла.
— Нет, это четыре колеса. Но четыре колеса есть у много какой техники. Надеюсь, что в январе уже можно будет поговорить более конкретно.
— Но и с ралли-рейдами история не закрыта?
— Если будет желание… Никакой обязательной программы нет, но если к лету по ним соскучусь, то можно выступить. «Шёлковый путь» — самое престижное соревнование по ралли-рейдам в нашей стране, оно объективно привлекает.
— На «Дакар» вы в итоге не едете...
— Слишком сложно. Многие российские спортсмены отказались от выступлений, и у меня тоже не получилось.
— В чём основная проблема? «Нейтральный» документ ФИА, французские организаторы?
— Там очень много проблем, их просто нет смысла перечислять.
— Глава МОК Томас Бах объявил, что организаторы Олимпийских игр 2024 года рассчитывают увидеть у себя представителей всех стран. Такие слова как-то обнадёживают?
— Трудно предсказать будущее. При этом очевидно, что сейчас международная арена опустела: я ведь люблю разные виды спорта, слежу за ними. Без выступлений осталось огромное количество выдающихся спортсменов, которые задавали темп. Без наших спортсменов интерес со стороны зрителей падает.
— При этом вы сами продолжали смотреть Ф-1 даже после своего ухода. Как считаете, в 2023-м кто-то бросит вызов Максу Ферстаппену?
— Очень многое зависит от той работы, которую команды проделают зимой, когда будут строить новые машины. Зима очень длинная, все потратят много денег. Кто проделает работу лучше, тот, вероятно, и будет доминировать. Если это опять окажется «Ред Булл», значит, так тому и быть.
— В прошедшем сезоне заменивший вас Кевин Магнуссен набрал 25 очков, Мик Шумахер — 12. Как считаете, как бы выступили вы?
— У меня был план выступать лучше, чем Мик. Но я очень не люблю такие разговоры, когда приходится делать почти беспочвенные выводы. Если мы посмотрим на заключительный день тестов в Барселоне, на мой последний день в Формуле-1, то я показал более быстрый результат, чем Мик. Логично представить, что я мог бы сохранить такую форму на протяжении сезона. Получилось бы или нет? Надеюсь, будущее всё расставит по местам.
— Недавно вы с отцом снялись в сериале «Беспринципные». Как вам новый опыт?
— У меня было свободное время, а режиссёр Роман Прыгунов — давний друг нашей семьи. В новом сезоне задействовано много персонажей из реальной жизни, режиссёр пригласил — мы не отказали. Дублей было миллион, правда! И это ради небольшой сцены. Так что я не считаю работу актёра простым занятием. Это правда тяжело.
— Готовы ещё поучаствовать?
— У режиссёров такого уровня — да!
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