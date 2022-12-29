Де ла Роса: Ферстаппену усложнят жизнь в новом сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса поделился мнением о том, что в новом сезоне у Макса Ферстаппена не получится так же легко выиграть чемпионский титул.



«Без сомнения, Ферстаппен — фаворит, но я думаю, все команды усложнят ему жизнь в новом сезоне. Новые правила открывают новые возможности, в первую очередь для больших команд, но постепенно к ним подтягиваются и остальные. Различий становится меньше.



На мой взгляд, пелотон в 2023 году будет более конкурентоспособным и Ферстаппену придётся сложнее. И не стоит забывать о лимите бюджета, изменениях, которые касаются использования аэротрубы. Со стороны это кажется мелочью, но на самом деле это серьёзно ограничивает развитие. Не знаю, почувствует ли «Ред Булл» последствия штрафа, но это точно не пойдёт им на пользу», — приводит слова де ла Росы Motorsport.

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